Eski Milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti

İyimaya’nın cenaze namazı, yarın Kocatepe Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Evli ve üç çocuk babası olan İyimaya, Türkiye siyasetinde iz bırakan isimlerden biriydi.

Ahmet İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti’den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak önemli çalışmalara imza atmıştı.

TAZİYE MESAJLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyimaya’nın vefatının ardından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağ olsun.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Ahmet İyimaya, Türk siyasetinin ve hukuk dünyasının önemli isimlerinden biri olarak hatırlanacak.