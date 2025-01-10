Su kesintisi tam 5 saat sürecek! 10 Ocak su kesintileri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Ocak 2025 tarihinde İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacağını duyurdu.
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Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Mahalleler:
Beyoğlu:
Kesinti Süresi: 10:00 - 16:00
Etkilenen Mahalleler: Kaptanpaşa, Piyalepaşa
Esenler:
Kesinti Süresi: 09:00 - 14:00
Etkilenen Mahalleler: Menderes, Oruçreis
Kadıköy:
Kesinti Süresi: 11:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Fenerbahçe, Zühtüpaşa
Maltepe:
Kesinti Süresi: 08:00 - 13:00
Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı, Feyzullah
Sarıyer:
Kesinti Süresi: 12:00 - 18:00
Etkilenen Mahalleler: Tarabya, Yeniköy
Tuzla:
Kesinti Süresi: 09:30 - 15:30
Etkilenen Mahalleler: Aydınlı, İçmeler
Üsküdar:
Kesinti Süresi: 10:30 - 16:30
Etkilenen Mahalleler: Altunizade, Kısıklı