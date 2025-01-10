Su kesintisi tam 5 saat sürecek! 10 Ocak su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Ocak 2025 tarihinde İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Su kesintisi tam 5 saat sürecek! 10 Ocak su kesintileri
Yayınlanma:

Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Mahalleler:

Su kesintisi tam 5 saat sürecek! 10 Ocak su kesintileri - Resim : 1

Beyoğlu:

Kesinti Süresi: 10:00 - 16:00
Etkilenen Mahalleler: Kaptanpaşa, Piyalepaşa

Esenler:

Kesinti Süresi: 09:00 - 14:00
Etkilenen Mahalleler: Menderes, Oruçreis

Kadıköy:

Kesinti Süresi: 11:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Fenerbahçe, Zühtüpaşa

Maltepe:

Kesinti Süresi: 08:00 - 13:00
Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı, Feyzullah

Sarıyer:

Kesinti Süresi: 12:00 - 18:00
Etkilenen Mahalleler: Tarabya, Yeniköy

Tuzla:

Kesinti Süresi: 09:30 - 15:30
Etkilenen Mahalleler: Aydınlı, İçmeler

Üsküdar:

Kesinti Süresi: 10:30 - 16:30
Etkilenen Mahalleler: Altunizade, Kısıklı

Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumuMeteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumuYurt
Brezilya'da uçak faciası: Ölü ve yaralılar varBrezilya'da uçak faciası: Ölü ve yaralılar varDünya
12 saatlik su kesintisi su kesintisi
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Meloni görüştü
1 hafta ders yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde?
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu
Su kesintisi tam 5 saat sürecek! 10 Ocak su kesintileri Su kesintisi tam 5 saat sürecek! 10 Ocak su kesintileri
Üç Parti, tek grup: Yeni isimlerini açıkladılar! Üç Parti, tek grup: Yeni isimlerini açıkladılar!
"Üreten Sağlık Modeli" tanıtıldı: Bakanlıklar, üniversiteler ve kurumlar ortak çalışma yapacak "Üreten Sağlık Modeli" tanıtıldı: Bakanlıklar, üniversiteler ve kurumlar ortak çalışma yapacak
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!