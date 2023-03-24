Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı.



Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini de açıkladı.



Erbakan, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve talep edilen konularda uzlaşmaya varıldığını belirtti.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeniden Rafah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimi sonrası açıklama yaptı.



Öte yandan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan da ittifak açıklaması geldi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini ifade etti.



