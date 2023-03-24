Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Yeniden Refah Partisi, dördüncü parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı. Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini de açıkladı.

Son Güncelleme:

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı.

Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini de açıkladı.

Erbakan, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve talep edilen konularda uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeniden Rafah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimi sonrası açıklama yaptı.

Öte yandan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan da ittifak açıklaması geldi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini ifade etti.

# fatih erbakan # Yeniden Refah Partisi # cumhur ittifakı
Bakan Kurum'dan Hatay mesajı HÜDA PAR'dan AK Parti kararı Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda "Vatandaşın görüşü sahaya yansır"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Karabağ - Galatasaray maçına doğru
3 Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
4 En düşük emekli maaşına zam düzenlemesi
5 Denizlispor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?