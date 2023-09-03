Fatih Erbakan'dan önemli açıklama! Ekonomi politikalarını eleştirdi

Fatih Erbakan, Ekonomi politikaları üzerinde de Hükümeti eleştirdi. Yerel seçimlere ise Cumhur İttifakı dışında giriyor.

Fatih Erbakan'dan önemli açıklama! Ekonomi politikalarını eleştirdi
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Yerel seçimlerde ittifak senaryoları gündemdeyken Yeniden Refah partisinden dikkat çeken bir çıkış geldi. “Yerel seçimlere, tüm beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz” diyen Fatih Erbakan, Ekonomi politikaları üzerinde de Hükümeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a destek veren Yeniden Refah Partisi yerel seöim kararını açıkladı.

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EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Yerel seçimlere, tüm beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz. Bu yönde de hazırlıklarımızı en hızlı şekilde sürdürüyoruz. Milletimizi özlediği 89 ve 94 yılllarındaki Milli Görüş belediyeciliğinin efsane hizmetleri ile yeniden buluşturacağız.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı partisinin genel merkezinde Ağustos Ayı Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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YEREL SEÇİMLERDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Partisinin yerel seçimlerde kendi adayları ile seçmen karşısına çıkacağını açıklayan Fatih Erbakan, uygulanan ekonomi politikaları üzerinden hükümeti eleştirdi.

Erbakan, düşük faiz, yüksek kur, rekor düzeyde cari açık ile sonuçlanan “Yeni Ekonomi Modeli” yerine, iktidarın “Yüksek Faiz” politikalarına yeniden geri döndüğünü bunun da sonuç vermeyeceğini düşündüklerinin altını çizdi.

Yeni ekonomi modelinin getirdiği yüksek kur ve buna bağlı olarak yüksek enflasyon yüküne, ÖTV, KDV, MTV gibi birçok vergiye yapılan zamlara ilave olarak, yüksek kredi maliyetlerinin de vatandaşa yansıtılacağı günlerin geldiğini görüyoruz. Yapılan bu faiz artışlarıyla birlikte; tasarrufları üretime ve yatırıma aktarmak yerine bankalara yatırmak yönünde vatandaşların ve üreticilerin davranışları söz konusu olabilecektir. Bankaların yeni kâr rekorları kırması söz konusu olacaktır.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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