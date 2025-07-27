Filistin kararı sonrası ilk temas: Erdoğan, Macron’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Macron arasındaki görüşmede, Gazze’deki ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gazze’deki insani durum her geçen gün kötüleşiyor, acil çözüm şart” değerlendirmesinde bulundu.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART”

Görüşmede İsrail-Filistin ihtilafına da değinen Erdoğan, bölgede kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini vurguladı. Erdoğan, Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının önemine dikkat çekerek, barışın tesisi için uluslararası desteğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını da gündeme getirdi. Bu kararı takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, Macron’u bu adımı nedeniyle tebrik etti. Erdoğan’ın, Fransa’nın bu tutumunun uluslararası barış çabalarına katkı sağlayacağını dile getirdiği bildirildi.