Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusunda öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, yani saatte yaklaşık 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Açıklamada, özellikle Bartın ve Kastamonu açıklarında fırtınanın şiddetli şekilde hissedileceği belirtildi. Yetkililer, denizcilik faaliyetlerinde bulunanları ve bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Fırtınanın, günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji, akşam saatlerinden sonra fırtınanın sona ereceğini değerlendirdi.

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