Diş tedavisinde devrim! Dijital sistemlerle süreçler hızlandı

Biruni Üniversitesi’nden Dr. Göknur Öztürk, dijital ağız içi tarayıcılar ve 3D yazıcılar sayesinde diş tedavilerinin artık çok daha kısa sürede tamamlandığını ve hasta konforunun arttığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diş tedavisinde devrim! Dijital sistemlerle süreçler hızlandı
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Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Protetik Diş Tedavisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Göknur Öztürk, dijital teknolojilerin diş hekimliği alanında tedavi süreçlerini dönüştürdüğünü belirtti. Öztürk, dijital ağız içi tarayıcılar ve üç boyutlu yazıcılarla tedavi sürecinin belirgin şekilde kısaldığını vurguladı.

Dr. Öztürk, “Sürecin hızlanması, hastaların tedaviye daha kısa sürede ulaşmasını sağlarken, hasta memnuniyetini de önemli ölçüde artırıyor.” dedi.

KLİNİK ZİYARET SÜRELERİ AZALDI, KONFOR ARTTI

Öztürk, dijital teknolojilerin her yaştan ve farklı ihtiyaçlara sahip hastalar için avantajlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Dijital teknolojiler sayesinde klinik ziyaret süreleri kısalıyor. Dijital ölçülerle uyumu yüksek protezler üretilebiliyor, bu da hastanın konforunu, dolayısıyla memnuniyetini artırıyor.”

Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin, geleneksel yöntemlere göre önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Öztürk, bu sistemlerin süreçleri hızlandırmasının yanı sıra malzeme israfını da azalttığını belirtti. “Bu teknoloji uzun vadede hem hastalar hem de hekimler için ekonomik avantajlar sunuyor.” dedi.

Dijital teknolojilerin sadece klinik uygulamalarda değil, diş hekimliği eğitiminde de yaygınlaştığını ifade eden Öztürk, üniversitelerde CAD/CAM sistemleri ile 3D yazıcıların ders programlarına dahil edildiğini söyledi. “Dijital teknolojiye uyum sağlama artık bir ayrıcalık değil, zorunluluk haline geldi. Gelecekte tüm kliniklerde bu teknolojileri görmek mümkün olacak.”

Dr. Öztürk, dijital protez üretiminin estetik ve fonksiyonellik açısından da büyük gelişmeler sağladığını belirterek, geleneksel yöntemlerde haftalar süren tedavi sürelerinin önemli ölçüde kısaldığını aktardı. “Bu, hem hastalar hem de hekimler açısından önemli bir dönüşüm.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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