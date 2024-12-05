Fransa'da siyasi kriz! Başbakan istifa etti

Fransa başbakanı Michel Barnier, bugün istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barnier ve hükümet üyelerinin yeni bir hükümet atanana kadar mevcut görevlerini sürdürerek günlük işleri yürüteceği belirtildi.

İstifa, parlamentoda güven oylamasının kaybedilmesinin ardından geldi.