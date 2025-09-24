Gürsel Tekin’den dikkat çeken çıkış: “Ben kongre tartışması içine girmiyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer’deki il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, “Ben kongre tartışması içine girmiyorum, hiç de girmedim. Bizim yapmamız gereken çok işimiz var” sözleriyle gündemdeki tartışmaları noktaladı.

Basına yönelik açıklamasında medya ilgisine de değinen Tekin, “Biz aslında çok medyanın önüne geçmek istemiyoruz, çok zorunda olmadığımız sürece basın toplantısı da yapmıyoruz. Geçen hafta ‘41 çalışanımızın, emekçimizin işine son vermişiz’ haberinden dolayı sadece burada olan arkadaşlarımıza çağrıda bulunduk ve meramımızı anlattık. O gün çok az sayıda kamera olduğundan dolayı ilginizin azaldığıyla ilgili medyada gün boyu haber oldu. Görüyorum ki maşallahınız var, bugün olağanüstü bir ilgi içindesiniz” dedi.

“SÖZDE GAZETECİLER VE SOSYAL MEDYACILAR…”

Medya eleştirisini sürdüren Tekin, “Şunu da söylüyorum; özellikle o haberi yapan sözde gazeteciler, sözde sosyal medyacılar inşallah görevimiz bittiği zaman sadece ulusal değil, uluslararası medyanın da ilgi göstereceği basın toplantılarımız elbette olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yargı kararına da değinen Tekin, “Gerçekten ben çok merak ediyorum. Yargı, bu üç tane pırıl pırıl adamın göreviyle mi aklınıza geldi? Madem ki bu kadar kudretliydiniz, bizi infaz edebilecek kadar kudretiniz varsa cezaevinde yatan arkadaşlarımızla ilgili neden kudretinizi gösteremediniz? Ne olduysa Gürsel Tekin ve iki arkadaşı Zeki Bey ile Erkan Bey ile beraber olağanüstü yargı, özgürlük, demokrasi akıllarına geldi” diyerek tepkisini dile getirdi.

“HUKUKSUZLUKLARI HUKUKLA ÇÖZDÜK”

Demokrasi vurgusu yapan Tekin, “Bizim ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Hiç kimse merak etmesin asla demokrasiden sapmayız, asla hukuksuzluğu kabul etmeyiz. Ama ortada bir sorun var. Bütün hukuksuzlukları bile hukukla çözmek gibi bir sorunumuzun olduğunu da unutmayalım. Yakın 50 yıllık tarihimize bakın buna darbe dönemi dahildir, bir hukuksuzluk varsa o hukuksuzluğu da hukukla çözmüşüzdür” dedi.

Görevinin geçici olduğuna dikkat çeken Tekin, “Herkesten daha fazla istiyoruz ki bir an önce görevimiz bitsin. Ayın 26’sında tedbirin kaldırılması ile ilgili itiraz edilmiş, tedbirimiz kalktığı zaman şuna emin olun arkadaşlarımızı çiçeklerle, güllerle karşılayacak durumdayız” ifadelerini kullandı.

Görevine yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, “Yakın çevrelerimizin araştırıldığını iddia ediyorlar. Ne buldunuz; tertemiz bir sayfa bulundunuz. Bizim görevimiz yargı tarafından verilmiştir. Cuma günü itiraz var. Cuma böyle bir karar olursa hepimizden daha çok seviniriz. Çünkü bir an önce bu meselenin çözümü konusunda hepimizin bir gayreti var. Özellikle bize saldıranları çok iyi anlıyorum. Asla unutmayacağım. Hayatımda hiç kimseye hakaret etmedim” diye konuştu.

“KONGREYLE İLGİLİ YORUM YAPMIYORUM”

CHP İstanbul İl Kongresi hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Tekin, “Ben kongre tartışması içine girmiyorum, hiç de girmedim. Bizim yapmamız gereken çok işimiz var. Hala kasayı alamadık. Bütün arkadaşlarımızın kötülüklerine rağmen asla yargıya başvurmadık. Yargının kararı bizi bağlar. Hiç tartışmasız bizi bağlar. Kongre ile ilgili yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Partinin geleceğine dair mesaj da veren Tekin, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisine ve tarihe uygun, fabrika ayarlarına dönmesi konusunda çaba sarf edeceğiz. Sayın genel başkanın laflarına bir cevap vermedik. Çünkü bir şeyin farkındayız, sayın genel başkanın oturduğu koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Oradan kalkmadığı sürece cevap vermeyeceğiz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.