Gürsel Tekin'den İmamoğlu ve CHP yönetimine zehir zemberek sözler! "Bunlar çürümüş adamlar..."

Cumhuriyet Halk Partisi’nde, adaylık tartışmaları derinleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında kalan ve eş başkan olarak görülen Özgür Özel, kontrolü kaybetti. İstanbul'un bütün ilçe adayları, Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı için adaylık bekleyen, ancak aday gösterilmeyince istifa eden Eski CHP genel sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve parti yönetimini topa tuttu. Tekin, CHP'nin hiçbir objektif koşulun, liyakatin ve ehliyetin olmadığı bir partiye dönüştüğünü söyledi.

Gürsel Tekin, “İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?” sorusunu ise çok sert sözlerle yanıtladı.

"Çürümüş adamlar" ifadesi dikkat çeken Tekin, ayrıca kendisini arayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aramadığını aktardı.