Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini ve projeyi ABD'de faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation isimli şirkete vereceklerini duyurdu.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bayraktar, konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.