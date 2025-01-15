İmralı heyetinde hazırlık

İmralı heyetinin, 17 Ocak'ta sürece dair kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarlı çabalarıyla başlayan yeni açılım sürecinde takvim işliyor.



DEM Parti’nin İmralı Heyeti, PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci tur görüşmeye hazırlanıyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinden İmralı ile 2. görüşme için henüz talep gelmediğini, geldiğinde değerlendireceklerini söyledi.



DEM Parti heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ise, gelecek hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacaklarını açıkladı.



Heyetin, İmralı ile ikinci görüşmesinde eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de yer alması bekleniyor.



Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Daha sonra Ahmet Türk'ün de katıldığı heyet, siyasi partileri ziyaret ederek sürece destek istemişti.



Heyet, ayrıca cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmeler yapmıştı.



DEM Parti heyetinin, 17 Ocak Cuma günü, sürece ve temaslarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacağı bildirildi.