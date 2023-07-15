İsmail Hakkı Pekin’den Ulusal Kanal’a özel açıklamalar: "15 Temmuz’da Hulusi Akar beni aradı…."

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 15 Temmuz gecesi yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı. Pekin, darbe gecesinde Hulusi Akar tarafından arandığını ve darbe girişimini beklemediklerini belirtti.

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Ulusal Kanal'a çok özel açıklamalarda bulunan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, darbe girişimi gecesinde Hulusi Akar tarafından arandığını açıkladı. Darbe girişimini beklemediklerini ve şaşırdıklarını belirtti.

İsmail Hakkı Pekin, darbe girişimi gecesinde Hulusi Akar tarafından arandığını ve darbe girişimini beklemediklerini belirtti.

15 Aralık’ta Rusya’yla ilişkilerin düzelmesi konusunda görüşmeler yaparken darbeden bahsedildiğini ve mümkün olmadığını söyledi.

Darbe gecesi çevrede uçakların uçtuğunu gördüklerini ve kaos ortamının oluştuğunu ifade etti.

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