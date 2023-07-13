Vergi zamlarına Vatan Partisi'nden tepki

Ekonomik kriz her geçen gün şiddetini artırıyor. İktidarda muhalefette çareyi dışa bağımlılıkta arıyor. Vatan Partisi ise; “Üretim ekonomisi” diyor. Vatan Partisi Antalya’da hükümetin krizi derinleştiren ekonomi politikalarına karşı alana çıktı.

Son Güncelleme:

İl Başkanı Serdar Üsküplü, ekonomideki teslimiyetin güvenliği de tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekti, hükümeti uyardı.

Her alanda ardı ardına zamlar yapılıyor. Ağırlaşan ekonomik krizin altında vatandaş kalıyor. Maaş zamları ve çiftçilere yapılan ödemeler, şimdiden buhar oldu. Vatan Partisi, pahalılığa ve zamlara tepki gösterdi.

Vatan Partisi Antalya’da hükümetin krizi derinleştiren ekonomi politikalarına karşı alana çıktı.

İl Başkanı Serdar Üsküplü, sorumsuzca yönetilen ekonominin ağır sonuçlarının vatandaşın sırtına yüklenmesine tepki gösterdi. “Kaynaklarımız var” dedi. Kontrolden çıkan kira artışları ile ilgili de konuştu. Partisinin çözümlerini hatırlattı.

Üsküplü, bankacılık sistemindeki büyük yanlışlara dikkat çekti. Ekonomik darboğaza, zamlara ve geçim derdine karşı partisinin milli ekonomi programını aktardı.

Üsküplü, dış politikaya sert çıktı. Ekonomideki teslimiyetin güvenliği de tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekti. Hükümeti uyardı.

Vatan Partisi İl Başkanı, Türkiye’nin önündeki tek seçeneğe dikkat çekti. Bağımsız Türkiye’yi kurmak için herkesi Vatan Partisi’ne üye olmaya çağırdı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # zam # tepki

Benzer Videolar

Erdoğan, Biden'dan aferin aldı! Erdoğan, Biden'dan aferin aldı!
Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'nin önünde sandalye fırlattı! Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'nin önünde sandalye fırlattı!
Saadet ve Gelecek ilk toplantısını yaptı Saadet ve Gelecek ilk toplantısını yaptı
Kılıçdaroğlu Bölücek'ten vazgeçmedi Kılıçdaroğlu Bölücek'ten vazgeçmedi
ABD'nin Büyükelçisi'nden Soyer'e ziyaret! ABD'nin Büyükelçisi'nden Soyer'e ziyaret!
Terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi! Terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi!
Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü! Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü!
Vatan Partisi'nden özelleştirme tepkisi Vatan Partisi'nden özelleştirme tepkisi
"Pahalılığa karşı tek çözüm: Üretim devrimi" "Pahalılığa karşı tek çözüm: Üretim devrimi"
İyi Parti'de istifa depremi! İyi Parti'de istifa depremi!
Saadet ve Gelecek Partileri birleşti! Saadet ve Gelecek Partileri birleşti!
Perinçek'ten Gladyo açıklaması Perinçek'ten Gladyo açıklaması
Çok Okunanlar
1 Balıkesir'de ne yenir?
2 Dünya'nın en pahalı kılıcı
3 Sporcular ne kadar su tüketmeli?
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Rakı fiyatlarına dev zam