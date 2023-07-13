Vergi zamlarına Vatan Partisi'nden tepki

İl Başkanı Serdar Üsküplü, ekonomideki teslimiyetin güvenliği de tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekti, hükümeti uyardı.

Her alanda ardı ardına zamlar yapılıyor. Ağırlaşan ekonomik krizin altında vatandaş kalıyor. Maaş zamları ve çiftçilere yapılan ödemeler, şimdiden buhar oldu. Vatan Partisi, pahalılığa ve zamlara tepki gösterdi.

Vatan Partisi Antalya’da hükümetin krizi derinleştiren ekonomi politikalarına karşı alana çıktı.

İl Başkanı Serdar Üsküplü, sorumsuzca yönetilen ekonominin ağır sonuçlarının vatandaşın sırtına yüklenmesine tepki gösterdi. “Kaynaklarımız var” dedi. Kontrolden çıkan kira artışları ile ilgili de konuştu. Partisinin çözümlerini hatırlattı.

Üsküplü, bankacılık sistemindeki büyük yanlışlara dikkat çekti. Ekonomik darboğaza, zamlara ve geçim derdine karşı partisinin milli ekonomi programını aktardı.

Üsküplü, dış politikaya sert çıktı. Ekonomideki teslimiyetin güvenliği de tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekti. Hükümeti uyardı.

Vatan Partisi İl Başkanı, Türkiye’nin önündeki tek seçeneğe dikkat çekti. Bağımsız Türkiye’yi kurmak için herkesi Vatan Partisi’ne üye olmaya çağırdı.