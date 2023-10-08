İsrail'e Destek Paylaşımları Yaptılar! İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi

Sık sık sığınmacılar üzerinden kışkırtmalar gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi, Filistin direnişinin başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunu hedef aldı. Parti'nin resmi hesaplarından ve partinin üst düzey isimlerinden Filistin'i hedef alan açıklamalar yapıldı.

Zafer Partisi İsrail'in Yanında Yer Aldı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın hesabından yapılan paylaşımda Aksa Tufanı'nı başlatan Hamas hedef alındı. Paylaşımda, "Hamas bir ordu değildir, terörist gruptur. Ya da artık şu görüntüler sonrası dünyanın her yerinde bu şekilde anılacak." ifadeleri kullanıldı.

Hamas bir ordu değildir, terörist gruptur.

Ya da artık şu görüntüler sonrası dünyanın her yerinde bu şekilde anılacak.@umitozdag @hcldmrky https://t.co/PUv7janwiA — Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı (@ZaferPartisi38) October 7, 2023

Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı ve 28. Dönem Zafer Partisi Hatay Milletvekili Adayı Suphi Yıldız da Hamas'ın terörist olduğunu öne sürdü. Yıldız paylaşımında, "Hamaslı teröristlere destek çıkan alçaklar. Hamas Ermenistan-Azerbeycan savaşında, Ermenistan’ı destekledi. Kıbrıs Türk-Rum kesimi çatışmasında Rumlar’ı destekledi. Çinlilerin Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptığı işkencelerde, Çini destekledi. Yani Hamas denilen terör örgütü, azılı bir Türk düşmanıdır. Selefi tekfirci zihniyetleri yüzünden bu teröristleri destekleyenler, içimizde barınan işgalci sever, Türk düşmanlarıdır." ifadelerini kullandı.

📌Hamaslı teröristlere destek çıkan alçaklar.



Hamas Ermenistan-Azerbeycan savaşında, Ermenistan’ı destekledi.



Kıbrıs Türk-Rum kesimi çatışmasında Rumlar’ı destekledi.



Çinlilerin Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptığı işkencelerde, Çini destekledi.



Yani Hamas denilen terör… pic.twitter.com/ZYG2B3Gc2Z — Suphi Yıldız (@sphyldz) October 7, 2023

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, "Korkunç görüntüler var. Savaş başka, vahşet başkadır. Savaşın yazılı olan ve yazılı olmayan kuralları vardır. Savaşın hesabı barış masasında görülür fakat sivillere vahşetin hesabı asla bitmez. Tarih; savaşları ayrı, vahşeti ayrı sayfalara kaydeder ve nesiller boyu unutulmaz." dedi.

Korkunç görüntüler var.

Savaş başka, vahşet başkadır.

Savaşın yazılı olan ve yazılı olmayan kuralları vardır. Savaşın hesabı barış masasında görülür fakat sivillere vahşetin hesabı asla bitmez.

Tarih; savaşları ayrı, vahşeti ayrı sayfalara kaydeder ve nesiller boyu unutulmaz. — Seyit Yücel (@SeyitYucel06) October 7, 2023

Bir çok Zafer Partisi yandaşı da İsrail taraftarı paylaşım yaptı.

Ümit Özdağ'ın Konuşmasını Hatırlattılar

İsrail yanlısı paylaşım yapan isimler, özellikle Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmayı öne çıkarttı. Bu konuşmada Özdağ "Türk dış politikasını Arap’dan çok Arapçı, Filistinliden fazla Filistinci, Hamas’dan fazla Hamasçı olmaktan kurtaracağız! Filistin’i bugüne kadar hiç yanımızda görmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Perinçek İsrail Planlarında Rol Aldığını Belirtmişti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın İsrail planlarında rol aldığını belirtmişti. Çıkış Yolu programında konuşan Perinçek, "Ümit Özdağ'a Amerika ve İsrail tarafından verilen görev, Türk milleti ve Suriyeli misafirler arasında kanlı çatışmalar çıkartmak" demişti.