İyi Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklama! "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 5 milyardan fazla para kayıp"

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan'ın sunduğu Başkent Kulisi programına konuk oldu. Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 4 şirkette 5 milyar liranın Sayıştay raporlarına göre buharlaştığını açıkladı.

"MANSUR YAVAŞ 2014 SEÇİMLERİNİN KAYBEDİLMESİNDEN SONRA CHP'NİN ÇALIŞMADIĞINI SÖYLEDİ"

Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP ile ilişkilerine dair açıklamalar yaptı. Yıldırım, Yavaş'ın "2014 seçimlerinden sonra CHP'lilerin çalışmadığını ve ilçelerde yanlış işler yapıldığını" söylediğini aktardı. Yıldırım şöyle konuştu:

"2014 seçimleri kaybedildikten sonra Mansur Yavaş kendi internet sitesinde CHP'lilerin çalışmadığını, ilçelerde yalnış işler yapıldığını açıkladı. Sonra ne CHP Mansur Bey'den cevap aldı ne de Mansur Bey CHP'nin kapısından girdi. Mansur Yavaş, kimseye haber vermeden CHP'den istifasını vermiş."

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım (@06cengiztopel):



"2014 seçimleri kaybedildikten sonra Mansur Yavaş kendi internet sitesinde CHP'lilerin çalışmadığını, ilçelerde yalnış işler yapıldığını açıkladı. Sonra ne CHP Mansur Bey'den cevap aldı ne… pic.twitter.com/QBPVbLpAv2 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 29, 2024

"GİDER AYAK TAŞINMAZLARI SATIŞA ÇIKARTTI"

Yıldırım, Mansur Yavaş'ın seçim öncesi 2 ayda, önceki dönemden daha fazla taşınmazı satışa çıkarttığını aktararak şöyle konuştu:

"Mansur Yavaş ve ekibi, gider ayak Ankara Belediyesi'nin bazı taşınmazlarını satışa çıkarttı. Sadece iki ay içerisinde satışa çıkarttığı gayrimenkul tutarı 5 yıllık dönemin ilk 3 ya da 4 döneminde sattığından daha fazlası"

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım (@06cengiztopel):



"Mansur Yavaş ve ekibi, gider ayak Ankara Belediyesi'nin bazı taşınmazlarını satışa çıkarttı. Sadece iki ay içerisinde satışa çıkarttığı gayrimenkul tutarı 5 yıllık dönemin ilk 3 ya da 4… pic.twitter.com/3mcTbJ7K7W — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 29, 2024

"ANKARA'DA ENGELLENEN BİR İŞ GÖRMEDİM"

Mansur Yavaş'ın açıklamalarında zaman zaman merkezi yönetim tarafından engellendiğini söylediğini vurgulayan Yıldırım, Ankara'da yapılan işlerin engellenmediğini söyledi. Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Kendi beceriksizliğini ve vasatlığını nasıl örteceksin? 'Biz engelleniyoruz' diyeceksin. Mansur Bey'in belediyeciliğinde merkezi yönetim tarafından engellenen bir iş görmedim."

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım (@06cengiztopel):



"Gökçek'ten sonra gelen Mustafa Tuna, Mansur Bey'in 5 yılda yaptığından fazlasını yaptı."



"Kendi beceriksizliğini ve vasatlığını nasıl örteceksin? 'Biz engelleniyoruz' diyeceksin. Mansur… pic.twitter.com/YXuhBHij9y — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 29, 2024

"MANSUR YAVAŞ, BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU GÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYI HEDEFLEDİ"

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Mansur Yavaş'ın önüne koyduğu projeksiyonda belediyecilik yapmak olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş 2019 yılında Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren Cumhurbaşkanlığını adaylığını hedefledi."

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım (@06cengiztopel):



"Önlerine koydukları projeksiyonda Belediyecilik yapmak yok. Mansur Yavaş 2019 yılında Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren Cumhurbaşkanlığını adaylığını hedefledi."#Canlı… pic.twitter.com/GP8nI26g8o — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 29, 2024

"600 KİŞİ YERİNE 3 BİN 579 KİŞİ ÇALIŞIYOR"

Yıldırım, bir belediye şirketinde çalışanların sayısının 600 olarak planlandığı, ancak şirketin sigortaya 3 bin 579 çalışan bildirdiğini aktardı. Yıldırım şöyle konuştu:

"Bir belediye şirketinde çalışacak personel 600 olarak belirlenmiş, bu şirketin sigortaya bildirdiği işçi sayısı 3 bin 579 kişi. Bu insanlar nerede çalışıyor?"

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım (@06cengiztopel):



"Bir belediye şirketinde çalışacak personel 600 olarak belirlenmiş, bu şirketin sigortaya bildirdiği işçi sayısı 3 bin 579 kişi. Bu insanlar nerede çalışıyor?"#Canlı izlemek için ->… pic.twitter.com/bfdccN6Owd — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 29, 2024

"4 BELEDİYE ŞİRKETİNDE 5 MİLYARDAN FAZLA PARA KAYIP"

Cengiz Topel Yıldırım, belediye şirketleri üzerinden 5 milyar liradan fazla paranın buharlaştığını söyledi. Yıldırım, açıklamasında şunları ifade etti:

"4 belediye şirketinde, 5 milyardan fazla paranın buharlaştığını tespit ettik. Bu paranın belediyenin kasasında olması gerekirken olmadığını tespit ettik."