"Meral Akşener 'Kılıçdaroğlu ile kaybedeceğim seçime girmem' diyerek masadan kalktı"

İyi Parti İstanbul Medya İlişkileri Başkanı Özgecan Sırma, Oğuz Polatbilek'in sunduğu Fikir Meydanı programına katıldı. Özgecan Sırma, Altılı Masa sürecinde Meral Akşener'in masadan kalkmasını ve yine Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili duruşunun neden değiştiğini açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU İLE KAYBEDECEĞİM SEÇİME GİRMEK İSTEMİYORUM"

Sırma, Cumhurbaşkanlığı sürecinde "Kazanacak aday" tartışmasının nasıl başladığını aktardı. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı irade ortaya koymaya davet ettiğini belirten Özgecan Sırma, Akşener'in iki ismi desteklemeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi. "Ancak Akşener, her iki belediye başkanını da ikna edemedi. Mansur Yavaş genel başkanına bağlılığını bildirdi." dedikten sonra şöyle konuştu:

"Diğer tarafa gelindiğinde ise verilen sözün tutulmadığını görüyoruz. İmamoğlu tarafından böyle bir istek bildirilmesine karşın... İlerleyen süreçte Sayın Genel Başkan masadan kalktı. 'Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığında gitmek istemiyorum. Çünkü kaybedeceğimiz bir seçime gidiyoruz. Bu masada, bu oyunu kurmada ben bulunmak istemiyorum' deyip kalktı."

"Maalesef sosyal medya çok etkili. Her iki tarafında trol orduları var. CHP tarafında da o dönem 'CHP trolleri' olarak adlandırdığımız kesim tarafından, aslında Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği ve masadan kalkmanın seçimi kaybettirebileceğiyle ilgili bir baskı yapıldı. İyi Parti orada, parti oylarını kaybetmek pahasına ve iki belediye başkan adayının Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak konumlandırılması ama sadece ikisinin konumlandırılması karşılığında masaya döndü. Ancak bir emrivakiyle masada bulunan herkesin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, ikisinin de dahil edilmesi sonucu yaratıldı"