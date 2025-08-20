İYİ Parti Mardin teşkilatında toplu istifa: “Terörsüz Türkiye” sürecine destek

İl Başkanı Süleyman Akar, yaptığı yazılı açıklamada istifaların gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Mardin halkı, Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Süryani’siyle asırlardır bir arada yaşamış, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bugün attığımız bu adım sadece bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davettir.”

Akar, istifaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli birlik ve kardeşlik çağrısına destek amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “tarihi ve cesur çıkışının” ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da sürece destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

“Ülkemizde kalıcı barış ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla bu sürece destek vermeyi, Türkiye’nin geleceği için vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.