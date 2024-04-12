İyi Parti'de kongre iptal edildi iddiası! Adaylardan tepki geldi

Seçim öncesi ve sonrasında büyük kopuşların, istifaların ve genel başkana istifa çağrılarının büyüdüğü İyi Parti'de sular durulmadı. Seçimli olağanüstü kongreye hazırlanan İyi Parti'de Meral Akşener genel başkanlığa aday olmayacağını duyurmuştu. Ancak son günlerde, kurultayın iptal edilerek Akşener'in genel başkanlığa devam edeceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Bu kapsamda bazı milletvekillerinin Akşener'i ziyaret ederek genel başkanlığa devam etmesini istedikleri öne sürüldü. Bu iddialara kongrede genel başkanlığa aday olacağını açıklayan isimlerden tepki geldi. Adaylardan Koray Aydın, olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Aydın, "Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır" dedi.

Bir diğer genel başkan adayı Mehmet Tolga Akalın da, yaşanan gelişmelere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akalın, "Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi, toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve genel başkan adayı Günay Kodaz da Akşener'i eleştirilen isimlerden oldu. Seçimlerin ardından Akşener'i istifaya çağıran Kodaz, kongrenin iptal edileceğine yönelik iddiaları, " Bu, masadan kalkma ve masaya oturma tiyatrosunun 2.'sidir" sözleriyle eleştirdi.

Diğer yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Akşener'e "partiden ayrılmayın" çağrısı da kamuoyunda yankı buldu. Bu açıklamanın benzerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Akşener ile Ramazan Bayramı'nda yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme geldiği iddia edildi.

İyi Parti'den iddialara ilişkin bir yalanlama geldi. Açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.