İyi Partili Ümit Dikbayır Disipline Sevk Edildi!

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İyi Partili Ümit Dikbayır Disipline Sevk Edildi!
Son Güncelleme:

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu şu ifadeleri kullandı:

- İstifalar nedeniyle İyi Parti’ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.
İyi Parti'de Ortalık Karıştı! Tartışmaların Odağındaki Ümit Dikbayır Konuştuİyi Parti'de Ortalık Karıştı! Tartışmaların Odağındaki Ümit Dikbayır KonuştuSiyaset
# İyi Parti # Ümit Dikbayır
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
Öne Çıkanlar İncirlik’ten İsrail’e Silah Taşındı "Türkiye'nin Başını Yakacak Hamle" İncirlik’ten İsrail’e Silah Taşındı "Türkiye'nin Başını Yakacak Hamle" Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava! Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!