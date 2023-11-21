İyi Partili Ümit Dikbayır'dan Çarpıcı İddia!

İyi Parti'de seçim sonrası sular durulmuyor. Sık sık istifalarla sarsılan İyi Parti'de Ümit Dikbayır'ın çıkışları gündeme oturmuştu. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Ümit Dikbayır Yeni İddiaları Gündeme Getirdi

Dikbayır, İyi partinin mali işlerinden sorumlu olduğu dönemde, parti kasasını 132 milyon TL ile devrettiğini, görevi bıraktıktan sonra parti kasasının 16 milyon TL'ye gerilediğini söylemişti. Dikbayır bu iddiasının ardından Meral Akşener'in ve yakınlarının hesaplarının incelenmesi için İyi Parti'ye dilekçe vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Dikbayır, tv100 ekranlarında önemli iddialarda bulundu. Dikbayır, milletvekillerinden parti görevlileri tarafından yüklü miktarda para istendiğini söyledi.

Meclis'teki Vekillerden Para İstandi

Ümit Dikbayır, Meclis'e gittikten sonra kendisinden de 500 bin TL istendiğini söyledi. Dikbayır şunları ifade etti: