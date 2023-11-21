İyi Partili Ümit Dikbayır'dan Çarpıcı İddia!
İyi Parti'de tartışmaların odağındaki isim Ümit Dikbayır, gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Dikbayır, katıldığı bir televizyon programında
İyi Parti'de seçim sonrası sular durulmuyor. Sık sık istifalarla sarsılan İyi Parti'de Ümit Dikbayır'ın çıkışları gündeme oturmuştu. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.
Ümit Dikbayır Yeni İddiaları Gündeme Getirdi
Dikbayır, İyi partinin mali işlerinden sorumlu olduğu dönemde, parti kasasını 132 milyon TL ile devrettiğini, görevi bıraktıktan sonra parti kasasının 16 milyon TL'ye gerilediğini söylemişti. Dikbayır bu iddiasının ardından Meral Akşener'in ve yakınlarının hesaplarının incelenmesi için İyi Parti'ye dilekçe vermişti.
Bu gelişmelerin ardından Dikbayır, tv100 ekranlarında önemli iddialarda bulundu. Dikbayır, milletvekillerinden parti görevlileri tarafından yüklü miktarda para istendiğini söyledi.
Meclis'teki Vekillerden Para İstandi
Ümit Dikbayır, Meclis'e gittikten sonra kendisinden de 500 bin TL istendiğini söyledi. Dikbayır şunları ifade etti:
- Biz Meclis açıldıktan sonra Meclis’e gittik. Kısa süre sonra milletvekillerinden para istendi. Kiminden 1 milyon kiminden 500 bin kiminden 250 bin… ‘Biz partiye bina alacağız, kampanya yapacağız’ denseydi kimin ne durumu varsa verirdi. Benden 500 bin TL istendi, vermedim. 'Partinin parası yok' diye istendi ben olduğunu biliyorum.