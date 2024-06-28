İyi Parti'nin üçlü temeli çöktü

Eski İYİ Partili Aytun Çıray da, "5. kümede olması gereken siyasetçiler kabul görmeseydi ve çıkış hedefimize ihanet edilmeseydi bugün AKP'nin alternatifi olurduk" diye konuştu.

İYİ Parti istifa depremlerinin ardından parti içinde yapılan açıklamalarla da adeta artçı depremleri yaşıyor. Kurucu üye Koray Aydın’ın istifasının ardından yapılan değerlendirmeler partinin daha da karışacağına ve istifaların devam edeceğine işaret ediyor.

"AKŞENER’İN 2028 PLANLARINI KORAY AYDIN BOZDU"

İyi Partinin kurucularından olan Musa Ertugan, Meral Akşener’in 2028 seçimleriyle ilgili planları olduğunu, Aydın’ın da bu planları bozduğunu belirtti.

- Sn. Koray Aydın 2028 Secimlerine Yönelik, Meral Akşener’in ve Bazı kurmaylarının Sinsi Planlarını Görmüş ve Bozmuştur. 2016…2023 ne yaşanmış ise aynı tiyatro yine sahnede, Aynı dil, Aynı benzer muhalefet sözleri Sadece bazı kurumsal isimler değişmiştir. Bizler kirli oyunun bir parçası olmayacağız, onlar oynamaya devam etsinler.

"İHANET EDİLMESEYDİ AKP’NİN ALTERNATİFİ OLABİLİRDİK”



İyi Partinin istifa eden eski genel sekreteri Aytun Çıray ise Koray Aydın’a destek verdi:





- 15 milletvekilinin partimize geçtiği gün, onlara söylediğiniz gibi sert imajınızın arkasında milliyetçi, makul merkez siyasetçi olduğunuzu gördüm. Birleştirici olması gereken bölücü olmasaydı, tavsiye ettiğimiz yetişmiş insanlarla kadrolarımız takviye etseydi, 27. Dönemde arslanlar gibi çalışan gurubumuzun çoğunu korusaydı, 5. kümede olması gereken siyasetçiler kabul görmeseydi ve çıkış hedefimize ihanet edilmeseydi bugün AKP'nin alternatifi olurduk.



Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın… MHP’den koptuktan sonra İYİ Parti’nin temelini atan üç kişi olarak anılıyorlardı. Koray Aydın’ın da istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin temellerinin kökten sarsıldığı ve istifaların devam edeceği konuşuluyor.