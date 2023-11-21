Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu Yorumu! Özgür Özel Üzerinde Vesayet mi Kuruyor?

Genel başkanlığı 38. Olağan Kurultayı'nda sona eren Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da ofis açtı. Çalışmalarına buradan devam eden Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “Emanetçi” söyleminden rahatsız olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, “Genel başkanın üzerinde hiçbir vesayetin olmaması gerektiğini” belirtti.

Yusuf Özdemir'in haberinde, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bilgi alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu yakın çevresine, "Kurultay sürecinde değişimcilere verdiği destekle gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel üzerinde vesayet kurmaya çalıştığını” söyledi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun, Özgür Özel üzerinde vesayet kurmaya çalıştığını, bunun partinin geleceği açısından tehlike arz ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu’nun, Özel üzerinde kurmaya çalıştığı vesayetin mutlaka ama mutlaka kırılması gerektiğini ve bunun için Özel’in cesaretlendirilmesi gerektiğini” söyledi.

Kılıçdaroğlu, Önder Sav'ın da kendisine aynı vesayeti kurmaya çalıştığını öne sürdü. İmamoğlu’nun vesayetinin kırılması gerektiğini de kendi üzerinden anlatan Kılıçdaroğlu, “2010 yılında genel başkan seçildiğinde, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın bugün İmamoğlu’nun yapmaya çalıştığı gibi kendi üzerinde bir vesayet kurmaya çalıştığını” ifade etti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yardımcı olabileceğini söyledi.