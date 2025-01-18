Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e: "Akreplere inanırsan, normalleşirsen sonunda nehrin ortasında boğulursun"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda CHP lideri Özgür Özel’i hedef alarak, “Eğer akreplere inanır, onlarla mücadele etmez, şirin gözükmeye çalışır ve normalleşirsen, hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar” dedi.

“Akrep ve Kurbağa…” notuyla yayımladığı videoda, akrep ve kurbağa hikayesini anlatan Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına dair de mesajlar verdi. Videoda, Kılıçdaroğlu’nun arkasında Atatürk tablosu, masasında ise Yargı Etiği Felsefesi kitabı ile kendi yazdığı Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet ve Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş kitapları yer aldı.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadelere yer verdi: