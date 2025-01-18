Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e: "Akreplere inanırsan, normalleşirsen sonunda nehrin ortasında boğulursun"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulundu. Yayınladığı videoda akrep ve kurbağa hikayesini anlatan Kılıçdaroğlu, tepkisini dile getirdi.
Yayınlanma:
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda CHP lideri Özgür Özel’i hedef alarak, “Eğer akreplere inanır, onlarla mücadele etmez, şirin gözükmeye çalışır ve normalleşirsen, hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar” dedi.
“Akrep ve Kurbağa…” notuyla yayımladığı videoda, akrep ve kurbağa hikayesini anlatan Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına dair de mesajlar verdi. Videoda, Kılıçdaroğlu’nun arkasında Atatürk tablosu, masasında ise Yargı Etiği Felsefesi kitabı ile kendi yazdığı Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet ve Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş kitapları yer aldı.
Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadelere yer verdi:
- Sevgili dostlar, hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben 'Ben akrebim, tabiatım bu' der. Kıssadan hisse eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun. Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek.