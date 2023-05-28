Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa, üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi.

Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim.

Bolluk bereket içinde yaşayın, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim. Vermeye de devam edeceğim.

Sizlerden bir ricam var, kendiniz için, evlatlarınız için, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek verin.

Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partinin emrine verildi. Bu korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, üyelerine, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Bir özel teşekkür de kadınlarımıza ve gençlerimize. Onlar demokrasinin gerçek kahramanlarındır.

Bu seçimde halkın otoriter bir rejimi değiştirme iradesi, tüm baskılara rağmen net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon insanımızı moralli, dim dik ayakta dururken görmek istiyorum. Mücadelemiz sürüyor.

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