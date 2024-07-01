Kılıçdaroğlu'ndan yanıtı: "Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem"

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi hakkında konuşan Sinan Oğan, "'Kılıçdaroğlu seçimde bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve 3 Bakanlık teklif etti" ifadelerini kullanmıştı.



Oğan'ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İncinsen de sözün düzünü diyeceğim... Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem! Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a yanıtı şöyle:

Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın… Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?

'BU ÜLKEYİ BEN YÖNETMİŞ OLSAM...'

Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti. Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı.

'MİLLETİN GELECEĞİ İLE NASIL OYNADINIZ ANLAT'

14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49,5’da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız , o aldıklarınız yanınıza kalacak. Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat.

'KURDUĞUNUZ PLANI BAŞINIZA GEÇİRECEĞİM'

Sözüm ona "milliyetçiymiş". Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın. Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka… Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır. Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim...