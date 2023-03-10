Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek kimdir?

Rasim Bölücek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine CHP’de danışmanlık yapma teklifini kabul etti. Bölücek, 11 Şubat 2015’te 7 Haziran seçimi için istifa ettiğinde ‘RTÜK Başkanlık Müşaviri’ olarak görev yapıyordu.

ABB'DEN MAAŞ ALDI

New York'ta ikamet eden danışmanı Rasim Bölücek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden maaş aldığı ortaya çıkmıştı. ABB'nin iştiraki olan Metropol A. Ş 20 Mayıs 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla atandı. Rasim Bölücek'e ABB'den ödenen para 200 bin lirayı aştı.

FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI İLE BAĞI

Rasim Bölücek, FETÖ'cü Enver Altaylı ile yakın bir isim. Altaylı'nın dosyasında adı geçen Rasim Bölücek'in, bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenmişti.

Yapılan incelemede, Altaylı'nın telefon rehberinde "Bölücek Rasim" diye kayıtlı telefon numarası ile bin 22 görüşme yaptığı belirtildi. 767 görüşmenin şüpheli Altaylı'nın araması, 197 görüşmenin ise Rasim Bölücek'in araması olduğu kaydedildi.

Altaylı'nın telefon rehberinde "Rasim Bölücek" ibaresiyle bir başka telefon numarasının kayıtlı olduğu, bu numarayla da 137 kez görüşme yapıldığı tespit edildi.

Altaylı'nın 15 Temmuz gecesi de “ahbabım” dediği Rasim Bölücek ile görüştüğü belirtildi.