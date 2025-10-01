Mahkeme, Gürsel Tekin atamasıyla ilgili kararın gerekçesini açıkladı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına dair yapılan itirazları reddetti ve tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve diğer isimlerle ilgili gerekçesini paylaştı. Mahkeme kararında, "partiye uzak olmayan kişiler" ifadesiyle Tekin ve diğer kayyum üyelerinin atanmasının gerekçesi açıklandı.

“PARTİYE UZAK OLMAYAN KİŞİLER” ATANDI

Mahkeme kararında, "Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın atanma nedeni, bu isimler için ‘partiye uzak olmayan kişiler’" denildi. Bu atamalar, İstanbul İl Seçim Kongresi sürecini objektif ve tarafsız bir şekilde yürütmek amacıyla yapılmıştı. Mahkeme, atanan heyetin, seçimleri şaibelerden ve kavgalardan uzak tutarak adil bir şekilde yönetmelerinin amaçlandığını belirtti.

İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimi, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin iddiaların "basit bir iddianın ötesine geçtiği"ni ifade etti. Seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığına ve delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilenmesine dair delillerin ispatlandığına işaret eden hakim, bu sebeplerle “görevde kalmalarının sakıncalarını engellemek amacıyla bu karar alınmıştır” şeklinde bir açıklama yaptı.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI SEÇİMLERE MÜDAHALE DEĞİL

Mahkeme, verdiği ihtiyati tedbir kararının seçimlere müdahale olmadığını belirtti. Hakim, "Bu kişilerin 2 yıllık görev süresinin bitimine az bir süre kalması, daha önce 38. Olağan Kurultayın ve 21. Olağanüstü kurultayın yapılmış olması, 39. Olağan Genel Kurulda bu kişilerin değil yeni seçilecek Kurultay delegelerinin oy kullanacak olması kararımızın seçimlere bir müdahale olmadığının göstergesidir," ifadelerini kullandı. Mahkeme, bu kararın amacının İstanbul il seçimlerini yönetmek olduğunu vurguladı.

Son olarak, mahkeme, CHP avukatlarının "mahkeme aracılığıyla partinin yönetilmeye çalışıldığı" ve "yargının sınırlarının aşıldığı" yönündeki itirazlarını reddetti. Hakim, görevlendirilen kurulun parti üyesi zorunluluğu olmadan, kendi takdiriyle bu isimleri seçtiğini belirtti.