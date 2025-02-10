Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçime katılmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dün akşam bir araya geldiği yemekte, önemli bir gelişme yaşandı.

Haber Global'e göre, Yavaş, üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını duyurdu.