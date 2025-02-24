Mansur Yavaş’tan erken seçim yorumu: "İktidarın istediği oluyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’de devam eden erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yavaş, “İktidarın istediği oluyor, toplumun yüzde 38’i hala bize ikna değil. Demek ki muhalefette yeterli enerjiyi göremiyorlar” ifadelerini kullandı.

Emre Can Emre Can
Mansur Yavaş’tan erken seçim yorumu: "İktidarın istediği oluyor"
Yayınlanma:

Dünya Obezite Günü etkinliğinde konuşan Mansur Yavaş, erken seçim tartışmalarının muhalefet açısından olumsuz bir gündem yarattığını vurguladı. Yavaş, “Bu konu gündeme geldiğinden beri televizyonlarda sürekli tartışılıyor ve bence iktidarın istediği oluyor. Bugün yayımlanan bir ankete göre hâlâ yüzde 38 kararsız seçmen var. Bu durum, iktidar seçmeninin mevcut yönetimden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince güçlü bir alternatif göremediğini gösteriyor. Seçim tarihi belli olana kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına odaklanmamız gerekiyor” dedi.

"İMAMOĞLU’NA AÇILAN SORUŞTURMAYA TEPKİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma soruşturmasına da değinen Yavaş, daha önceki temkinli açıklamasını değiştirerek “Bu hukuksuzluğa karşı birlikte mücadele edeceğiz” mesajını verdi.

KAYYIM UYGULAMASI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında kayyım uygulamasına da değinen Yavaş, bu yöntemin seçmen iradesini zedelediğini vurgulayarak yasal düzenleme çağrısında bulundu. “Kayyım uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Aksi halde bölgedeki vatandaşlarımız, sandığa attıkları oyun geçersiz hale geldiğini düşünerek siyasetten ve devletten uzaklaşacaktır. Bir an önce yasal düzenleme yapılmalı ve hukuk içinde çözüm bulunmalıdır” dedi.

Yunan basınından çarpıcı iddia: Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilirYunan basınından çarpıcı iddia: Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilirDış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Mansur Yavaş ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi
Özgür Özel'den grup toplantısında açıklamalar
Rusya ve İran’dan kritik görüşme
MİT’ten kritik operasyon!
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe
6 ilde dev operasyon!
Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar
Vatan Partisi’nden "iklim kanunu" teklifine tepki
DEM Parti’den Öcalan için yeni hamle!
Çok Okunanlar
Gram altında dalgalanma Gram altında dalgalanma
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Konut kredisi faizleri düştü! Konut kredisi faizleri düştü!
İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu
İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı