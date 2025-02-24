Mansur Yavaş’tan erken seçim yorumu: "İktidarın istediği oluyor"

Dünya Obezite Günü etkinliğinde konuşan Mansur Yavaş, erken seçim tartışmalarının muhalefet açısından olumsuz bir gündem yarattığını vurguladı. Yavaş, “Bu konu gündeme geldiğinden beri televizyonlarda sürekli tartışılıyor ve bence iktidarın istediği oluyor. Bugün yayımlanan bir ankete göre hâlâ yüzde 38 kararsız seçmen var. Bu durum, iktidar seçmeninin mevcut yönetimden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince güçlü bir alternatif göremediğini gösteriyor. Seçim tarihi belli olana kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına odaklanmamız gerekiyor” dedi.

"İMAMOĞLU’NA AÇILAN SORUŞTURMAYA TEPKİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma soruşturmasına da değinen Yavaş, daha önceki temkinli açıklamasını değiştirerek “Bu hukuksuzluğa karşı birlikte mücadele edeceğiz” mesajını verdi.

KAYYIM UYGULAMASI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında kayyım uygulamasına da değinen Yavaş, bu yöntemin seçmen iradesini zedelediğini vurgulayarak yasal düzenleme çağrısında bulundu. “Kayyım uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Aksi halde bölgedeki vatandaşlarımız, sandığa attıkları oyun geçersiz hale geldiğini düşünerek siyasetten ve devletten uzaklaşacaktır. Bir an önce yasal düzenleme yapılmalı ve hukuk içinde çözüm bulunmalıdır” dedi.