Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na soruşturma ve ön seçim açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'diploma' soruşturması, Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanması ve CHP'deki ön seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Yavaş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

'HER SABAH BİR SORUŞTURMAYLA UYANIYORUZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasıyla ilgili konuşan Yavaş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ben Ekrem Bey'le iki gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz, artık alıştık. CHP'li belediye başkanlarının ve milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Bu tür haksız uygulamalara birlikte karşı duracağız."



SORUŞTURMA İDDİALARINA YANIT: 'SİYASET BEL ALTI'

Kendisine yönelik bir soruşturma olup olmadığı yönündeki soruya da cevap veren Yavaş, geçmişte böyle bir teşebbüs olduğunu hatırlattı:

"Daha önce bir soruşturma teşebbüsü oldu. Bunu Genel Başkanımız Özgür Özel ifade etti. Bugüne kadar bir şey yok ama olmayacak anlamına gelmiyor. Türkiye'de siyaset bel altı oynanıyor. Halkın iradesinin önünde kimse duramaz."



KAYYUM TEPKİSİ: 'VATANDAŞ SİYASETTEN UZAKLAŞIYOR'

Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren Yavaş, belediye meclisinden atama yapılması gerektiğini savundu:

"Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir. Belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Yasal bir düzenleme ile bunun önüne geçmek mümkündür. Aksi halde vatandaşlarımız oylarının geçerli olmadığını düşünerek siyasetten uzaklaşıyor."



CHP’DE ÖN SEÇİM TARTIŞMASI

CHP'deki ön seçim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavaş, tartışmaların zamanlamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Ancak henüz tarihi belli olmadığı için parti içi gündemle oyalanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün yayınlanan bir ankete göre hala yüzde 38 kararsız seçmen var. Bu, iktidara oy veren seçmenlerin büyük bir bölümünün artık mevcut yönetimden uzaklaştığını gösteriyor. Bizim bir an önce halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor."