Meral Akşener İstifa mı Edecek? Eski Danışmandan Gündem Yaratacak Açıklama

İyi Parti'de Ümit Dikbayır'ın çıkışları sonrası büyük tartışmalar yaşanmıştı. Milletvekili borsası iddiaları, Dikbayır'ın partinin kasasının boşaltıldığını öne sürmesi ve Meral Akşener'in hesaplarının incelenmesini talep etmesi büyük yankı uyandırmıştı. Tartışmaları ilk başlatan isimlerden, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski TBMM grup danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli Aydınlık gazetesine konuştu.

"İstifalar İttifak Yüzünden Değil Yolsuzluk Nedeniyle"

Özvarinli, son günlerde yaşanan istifaların "yerel seçimlerde ittifak yapılmadığı" gerekçesiyle olmadığını, bunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Özvarinli istifaların esas nedeninin yolsuzluk olduğunu belirterek şöyle konuştu:

- Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili CHP ile henüz yapılmayan ittifaktan dolayı istifalar yaşandığına ilişkin algı operasyonu yapılıyor. Bu tamamen bir algı. Bu insanlar yaşanan olayları kendilerine yediremiyor. Yaşanan olay parayla ilgili. Ortaya düşen çok çirkin şeyler var. İyi Parti’de yanlış işler arayanlar genel başkanlık makamına baksın. Onun dışındaki insanlar tertemiz. Bu insanlar genel idare kurulunda, ‘Bu para işleri nedir? Milletvekili aday adaylarından 30 bin lira para topladık. Ama siz diyorsunuz ki teşkilatlara bile para gönderemedik. Bunlar nereden çıkıyor?’ diye soruyorlar. Bu insanlar tabiki bunun hesabını soracak. İstifa edenlerden sadece birkaçı ittifak olayı nedeniyle istifa etti. Bu partiden herkes yolsuzluklar nedeniyle istifa etti. İstifa edenlerin gündemlerinin en başında milletvekili borsası var.

İyi Parti’nin kurucularından kimsenin kalmadığını belirten Özvarinli sözlerini şöyle sürdürdü:

- İyi Parti siyasi sebeplerle istifa edilen bir parti değil. İyi Parti’de olan şey ahlaksızlıklar. Ülkücüleri kandırdı Meral Akşener manevi olarak. Ülkücüleri tutup HDP ile ittifak yapar hale getirdi. İyi Parti’de artık insanlar duramaz. Böyle bir partinin yaşama şansı yoktur. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasında benim istifamın çok büyük katkısı olduğuna dair de dönüşler alıyorum. Bundan dolayı da bu işte emeği olan en büyük insan şu anki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki beydir. Bu işlerin, çorap söküğünün ilk ucunu tutup Türk milletine anlatmamız yönünde bize destek veren Mehmet Özhaseki’dir.

"Ümit Dikbayır Meral Akşener'in Ailesi Demek"

Özvarinli, İyi Parti'de Ümit Dikbayır'ın çok özel bir konumda olduğunu aktardı. Özvarinli, “Ümit Dikbayır demek Meral Akşener’in ailesi demektir. Dikbayır çok güçlü bir genel başkan yardımcısıydı. Çok değerli profesörler bile Dikbayır’ın çıkışlarından rahatsız olurdu ama Meral Akşener, Dikbayır’a dokundurmazdı. Dikbayır, 7/24 Fatih Akşener ile gezerdi. Bütün programlarında Fatih Akşener yanındaydı. Eğer Ümit Dikbayır ile ilgili sıkıntılı bir durum varsa bu ipin ucu Fatih Akşener’e de dokunur.” ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener'in İstifa Etmesini Bekliyorum"

İyi Parti’de bundan sonraki süreçte neler olacağına dair değerlendirmelerde de bulunan Özvarinli şöyle devam etti: