MHP’den dikkat çeken paylaşım: "Vakit tamam..."

MHP, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video paylaşarak sosyal medyada güçlü bir mesaj yayımladı. Videoda, ülkücülüğün, ülkeyi savunmak için yalnız kalmayı göze almayı gerektirdiği ve gerektiğinde tüm dünyayı karşısına almak anlamına geldiği vurgulandı.

Mert Sagit Mert Sagit
MHP’den dikkat çeken paylaşım: "Vakit tamam..."
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MHP'den dikkat çeken bir video yayınlandı. Videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntülerine de yer verildi. "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" gibi sözlerle ülkücülüğün fedakarlık ve zorluklarla baş etmeyi gerektirdiği anlatıldı. Ülkücülüğün, "önce ülkem ve milletim" diyerek mücadeleye devam etmek anlamına geldiği belirtildi.

 MHP’nin değişmez prensiplerine ve taviz vermeyen duruşuna vurgu yapılan videoda, "Değişmeyen prensipler, tavizsiz dik duruşla... Varlığın Türk varlığına armağan olmalı" ifadeleri ön plana çıkarıldı. Bahçeli'nin "Yeniden bir gelecek kurulması gerekir, ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair" sözleri de videonun önemli bölümlerinden biri oldu.

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