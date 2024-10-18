Milli Beraberlik Partisi'ne uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi Huzur Apartmanı’nda bulunan Milli Beraberlik Partisi Genel Merkezi’nde uyuşturucu satışı ve kullanımına ilişkin ihbar üzerine operasyon düzenledi. Baskında parti üyeleri M.G. ve B.Y. uyuşturucu satışı yaparken, 5 kişi ise uyuşturucu kullanırken yakalandı. Yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş çok sayıda metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde M.G. ve B.Y.’nin kendilerine uyuşturucu temin ettiklerini ve parti binasına davet ederek “Burası güvenli, polis buraya giremez” dediklerini itiraf etti.

Ayrıca, M.G.’nin maddi durumu kötü olan kişilere uyuşturucu karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği de iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

163 ÜYESİ BULUNUYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Milli Beraberlik Partisi, 26 Nisan 2023 tarihinde kurulmuş olup 163 üyesi bulunmaktadır. Partinin Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti web sitesinde yayımladığı yazısında şu ifadelere yer vermiştir: “Yeni dünya düzenindeki adaletsizliklere karşı geliştirdiğimiz politika anlayışı, atalarımızdan gelen medeniyet mirasımıza ve Anadolu’nun birleştirici ruhuna dayanmaktadır. Milli Beraberlik Partisi, tepki hareketi değil; kendi felsefesi ve ideolojisi olan bir medeniyet projesidir.”

Parti binasının bulunduğu apartmanda yaşayan Gülper Güneyli (70) ise şu ifadeleri kullandı: “İçeri girip çıkan kim belli değildi, durumu sonradan fark ettik. Gece geç saatlerde birileri geliyordu. Kapılarımızı çalıyorlardı. ‘Neden çalıyorsunuz?’ diye sorduğumda, kapıyı açmamı istiyorlardı. Açmak istemedim çünkü anahtarları yoktu; bu kadar kişinin anahtarı olabilir mi? Allah polislerimizden razı olsun.”