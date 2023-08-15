Muğla'nın yeni valisi İdris Akbıyık göreve başlıyor! Peki görev başlangıç tarihi ne zaman? İdris Akbıyık kimdir? İşte cevapları...

10 Ağustos’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hakkari Valiliği görevini yürütürken Muğla Valisi olarak atanan İdris Akbıyık Muğla’daki görevine 16 Ağustos’ta başlıyor.

VALİLİK ÖNÜNDE KARŞILAMA TÖRENİ!

Muğla Valisi olarak atanan İdris Akbıyık, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 17:30’da Muğla Valiliğindeki görevine başlayacağı ve valilik önünde karşılama töreni düzenleneceği açıklandı.

PEKİ MUĞLA VALİSİ İDRİS AKBIYIK KİMDİR?

1971 yılında Malatya`nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Çavuşlu Köyü İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini Polat Kasabasında “Pekiyi” derece ile tamamladı.

1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1990 yılında “İyi” derece ile bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında “Türkiye`de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam” konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doktorasına tez aşamasında devam etmektedir.

1997-1999 yılları arasında İkizdere İlçesinde,

1999-2001 yılları arası Elazığ-Ağın İlçesinde,

2001-2005 yılları arası Diyarbakır`ın Çınar İlçesinde,

25.10.2005-19.10.2006 tarihleri arası Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde,

20.10.2006-11.08.2010 tarihleri arası Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde,

12.08.2010-04.08.2015 tarihleri arası Sakarya’nın Geyve İlçesinde,

07.08.2015-15.12.2016 tarihleri arası Hendek İlçesinde,

21.12.2016- 02.11.2018 tarihleri arası Şişli İlçesinde Kaymakamlık görevini ifa etmiş olup,

05.11.2018 tarihinde Hakkâri Valisi olarak göreve başlamıştır.

İleri derecede İngilizce bilmekte olup öğretmen Sevim Akbıyık ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Devlet Memurluğunda 29. yılında Mülki İdare Amirliğinde ise 27. yılında olan İdris Akbıyık 1. Sınıf Mülki İdare Amiridir.