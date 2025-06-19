Muharrem İnce CHP’ye dönüyor: Tarihi netleşti, rozeti Özel takacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3,5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, siyasete başladığı partiye geri dönüyor. CHP TBMM Grup Toplantısı’nda Özgür Özel tarafından yeniden partiye katılacak olan İnce, rozetini bizzat Genel Başkan’dan alacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muharrem İnce CHP’ye dönüyor: Tarihi netleşti, rozeti Özel takacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Ekonomim'e göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3,5 yıl süren ayrılığın ardından siyasete başladığı Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) dönüş kararı aldı. Edinilen bilgilere göre İnce, 24 Haziran Salı günü yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı’na katılarak partiye resmi olarak yeniden üye olacak. Rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüş kararını bireysel olarak aldığı öğrenildi. Bu kapsamda Memleket Partisi’nin CHP’ye toplu bir katılım gerçekleştirmeyeceği belirtildi. CHP’ye katılım sürecinden önce İnce, pazartesi günü Memleket Partisi il başkanlarını ve Parti Meclisi üyelerini toplayarak kararını kamuoyuyla paylaşacak.

İnce’nin CHP’ye dönüş sürecinin tamamlanmasının ardından Memleket Partisi’nin olağanüstü kurultay toplayarak kendisini feshetmesi bekleniyor.

Muğla'da çilek bereketi: Tarlada 80 liraya alıcı bulduMuğla'da çilek bereketi: Tarlada 80 liraya alıcı bulduYurt
İstanbul'da kritik zirve: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye geliyorİstanbul'da kritik zirve: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye geliyorGündem
muharrem ince Memleket Partisi cumhuriyet halk partisi Özgür Özel
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
Erdoğan'dan savaş uyarısı
Edirne merkezli suç örgütü çökertildi!
Hayvancılık alarm veriyor
Trump’tan gündemi sarsan açıklama
75 ilde zehir tacirlerine büyük darbe
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
İklim krizi deri sanayisini vurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar
Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
YKS geri sayımı başladı YKS geri sayımı başladı
Bu hafta 9 yeni film vizyonda! Bu hafta 9 yeni film vizyonda!