Muharrem İnce CHP’ye dönüyor: Tarihi netleşti, rozeti Özel takacak

Ekonomim'e göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3,5 yıl süren ayrılığın ardından siyasete başladığı Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) dönüş kararı aldı. Edinilen bilgilere göre İnce, 24 Haziran Salı günü yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı’na katılarak partiye resmi olarak yeniden üye olacak. Rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüş kararını bireysel olarak aldığı öğrenildi. Bu kapsamda Memleket Partisi’nin CHP’ye toplu bir katılım gerçekleştirmeyeceği belirtildi. CHP’ye katılım sürecinden önce İnce, pazartesi günü Memleket Partisi il başkanlarını ve Parti Meclisi üyelerini toplayarak kararını kamuoyuyla paylaşacak.

İnce’nin CHP’ye dönüş sürecinin tamamlanmasının ardından Memleket Partisi’nin olağanüstü kurultay toplayarak kendisini feshetmesi bekleniyor.