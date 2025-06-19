İstanbul'da kritik zirve: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye geliyor

İsrail-İran geriliminin gölgesinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu, 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile önemli bir görüşme yapması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da kritik zirve: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye geliyor
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İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmaların ortasında, dikkatler İstanbul’da yapılacak kritik bir diplomatik buluşmaya çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu'na katılmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Dunya.com'a göre, Arakçi’nin zirve öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi planlanıyor.

Zirveye ev sahipliği yapacak İstanbul, bu kez İslam dünyasının dış politika nabzının attığı merkez olacak. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantılarda Gazze başta olmak üzere bölgesel krizlerin ele alınması bekleniyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu kritik oturumuna katılması beklenen önemli isimler şöyle:

Kamerun Dışişleri Bakanı
Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi
UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) Genel Komiseri
Arap Ligi Genel Sekreteri
Filistin Başbakanı
Gambiya Dışişleri Bakanı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı

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