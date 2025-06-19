Enerjide tehlike çanları: İzmir'de "Binalarda Enerji Verimliliği" semineri düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İZODER işbirliğinde İzmir'de düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği" seminerinde, enerji krizine karşı alınacak önlemler, yeni mühendislik yaklaşımları ve yapı ustalarının sertifikalandırılması süreci ele alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Enerjide tehlike çanları: İzmir'de "Binalarda Enerji Verimliliği" semineri düzenlendi
Yayınlanma:

İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri” semineri, enerji tasarrufu ve yapı güvenliği alanında önemli mesajlara sahne oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde konuşan Genel Müdür Banu Aslan, küresel enerji krizine dikkat çekti.

“Dünya genelinde enerji için yeni mühendislik yaklaşımları, kavgalar, dövüşler ve savaşlar çıkıyor. Haliyle bizim de tasarruf yoluna gitmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanan Aslan, son 10 yılda enerji tüketiminde yüzde 15’lik artış yaşandığını vurguladı.

ENERJİ TASARRUFU ARTIK ZORUNLULUK

Enerji kaynaklarının giderek azaldığını ve bu nedenle tüketimi azaltmak için yeni mühendislik metotlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Aslan, “Konfor oranımızı düşürmeden, tükettiğimiz enerjiden tasarruf etmenin yolu bilinçli mühendislik çözümlerinden geçiyor.” dedi. Seminerde ayrıca inşaat sektöründe nitelikli iş gücü için önemli bir adım olarak, “Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik” tanıtıldı. Banu Aslan, 2026’dan itibaren devreye girecek sistemle ustaların kayıt altına alınacağını ve iş bazlı takibinin yapılacağını belirtti. Aslan, “Bizim ülkemizde işi iyi bilene usta denir. Ancak bu bilgi artık belgelenmeli. Her aşaması kayıt altına alınan işler sayesinde yapı kalitesi artacak.” dedi.

“KÖTÜ TERZİYLE KUMAŞTAN VERİM ALAMAZSINIZ”

Banu Aslan, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Dünyanın en güzel kumaşını bulup kötü bir terziye verirsek, oradan iyi bir çıktı görmemiz mümkün olmayabilir.” sözleriyle nitelikli iş gücünün gerekliliğini vurguladı.

Seminere katılan İzmir Valisi Süleyman Elban da yaşam ve çalışma alanlarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı önceleyecek şekilde tasarlanması gerektiğini ifade ederek, bu yönde sürdürülen projelere destek verdiklerini dile getirdi.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanı Emrullah Eruslu da seminerde yaptığı konuşmada, yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla vatandaşların daha sağlıklı alanlarda yaşam sürmesini ve sektörün gelişmesini hedeflediklerini ifade etti.

Faiz kararının ardından tansiyon yükseldi! Trump: "Powell gerçek bir aptal"Faiz kararının ardından tansiyon yükseldi! Trump: "Powell gerçek bir aptal"Dünya
Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacakMeteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacakYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
Erdoğan'dan savaş uyarısı
Edirne merkezli suç örgütü çökertildi!
Hayvancılık alarm veriyor
Trump’tan gündemi sarsan açıklama
75 ilde zehir tacirlerine büyük darbe
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
İklim krizi deri sanayisini vurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar
Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
YKS geri sayımı başladı YKS geri sayımı başladı
Bu hafta 9 yeni film vizyonda! Bu hafta 9 yeni film vizyonda!