Enerjide tehlike çanları: İzmir'de "Binalarda Enerji Verimliliği" semineri düzenlendi

İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri” semineri, enerji tasarrufu ve yapı güvenliği alanında önemli mesajlara sahne oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde konuşan Genel Müdür Banu Aslan, küresel enerji krizine dikkat çekti.

“Dünya genelinde enerji için yeni mühendislik yaklaşımları, kavgalar, dövüşler ve savaşlar çıkıyor. Haliyle bizim de tasarruf yoluna gitmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanan Aslan, son 10 yılda enerji tüketiminde yüzde 15’lik artış yaşandığını vurguladı.

ENERJİ TASARRUFU ARTIK ZORUNLULUK

Enerji kaynaklarının giderek azaldığını ve bu nedenle tüketimi azaltmak için yeni mühendislik metotlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Aslan, “Konfor oranımızı düşürmeden, tükettiğimiz enerjiden tasarruf etmenin yolu bilinçli mühendislik çözümlerinden geçiyor.” dedi. Seminerde ayrıca inşaat sektöründe nitelikli iş gücü için önemli bir adım olarak, “Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik” tanıtıldı. Banu Aslan, 2026’dan itibaren devreye girecek sistemle ustaların kayıt altına alınacağını ve iş bazlı takibinin yapılacağını belirtti. Aslan, “Bizim ülkemizde işi iyi bilene usta denir. Ancak bu bilgi artık belgelenmeli. Her aşaması kayıt altına alınan işler sayesinde yapı kalitesi artacak.” dedi.

“KÖTÜ TERZİYLE KUMAŞTAN VERİM ALAMAZSINIZ”

Banu Aslan, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Dünyanın en güzel kumaşını bulup kötü bir terziye verirsek, oradan iyi bir çıktı görmemiz mümkün olmayabilir.” sözleriyle nitelikli iş gücünün gerekliliğini vurguladı.

Seminere katılan İzmir Valisi Süleyman Elban da yaşam ve çalışma alanlarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı önceleyecek şekilde tasarlanması gerektiğini ifade ederek, bu yönde sürdürülen projelere destek verdiklerini dile getirdi.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanı Emrullah Eruslu da seminerde yaptığı konuşmada, yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla vatandaşların daha sağlıklı alanlarda yaşam sürmesini ve sektörün gelişmesini hedeflediklerini ifade etti.