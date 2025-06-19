Muğla'da çilek bereketi: Tarlada 80 liraya alıcı buldu

Muğla’da Valilik destekleriyle 2018 yılında başlatılan çilek üretim projesi, kısa sürede geniş alanlara yayılarak bölge çiftçisine önemli gelir kapısı sağladı. Proje kapsamında Yatağan ilçesi Yayla Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğinde, ilk ürünler toprakla buluştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, hem üretim hacminin hem de üretici sayısının her yıl arttığını belirterek, gelinen noktada projenin büyük başarıya ulaştığını söyledi.

ÇİLEK ÜRETİMİ 15 DEKARDAN 830 DEKARA ÇIKTI

Baydar, projenin başlangıcında yalnızca 15 dekarlık alanda yapılan üretimin bugün itibarıyla 830 dekara ulaştığını vurgulayarak, “Muğla Valiliğinin destekleriyle 2018 yılında 15 dekarda başlayan çilek projemiz, 830 dekar alanda 1600 çiftçi kapasitesine ulaştı. Üretimimiz her yıl arttı. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak,” ifadelerini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN TARIM ATAĞI

Bu yıl 34 ailenin en az 3 dekarlık alanda çilek üretimine teşvik edildiğini belirten Baydar, kadın girişimcilerin projeye ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Proje kapsamında üreticilere sadece fide değil, aynı zamanda sulama ve kaplama sistemlerinin de sağlandığını ve bunun yüzde 75’inin hibe olarak verildiğini açıkladı. “Çilek dekarda yaklaşık 7 ila 10 ton arasında ürün veriyor. Üreticimize iyi gelir kapısı oldu. Özellikle kırsalda yaşayan kadınlar için yeni gelir kapısı haline geldi,” diyen Baydar, çileğin kırsal kalkınmada model ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya gelen kadınlar, ürünleri hava ısınmadan topluyor. Aroması ve lezzetiyle dikkat çeken Muğla çileği, henüz tarladayken kilogramı 80 liradan satılıyor. Yüksek fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldüren çilek, pazarlarda da büyük ilgi görüyor.

Yayla Mahallesi’nde üretim yapan çiftçi Barış Saçan da ilk hasadını gerçekleştirdi. Saçan, üretimin artmasıyla birlikte hem kadınların hem de çiftçilerin gelirlerinde artış yaşandığını belirtti. Mahalle muhtarının yol kenarına astığı “Çilek” tabelasının etkisiyle birçok ziyaretçinin geldiğini söyleyen Saçan, bazı turistlerin çileği tarladan kendilerinin topladığını aktardı.