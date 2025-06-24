Muharrem İnce CHP’ye geri döndü!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2021 yılında ayrıldığı CHP’ye yeniden döndüğünü açıkladı. İnce, bu kararı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında, "Birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerine yer veren İnce, dikkat çeken bu dönüşün siyasi arenada yeni bir sayfa açtığına işaret etti.

İMAMOĞLU'NUN MESAJINI DA PAYLAŞTI

Muharrem İnce, CHP’ye dönüşünü duyurduğu paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını da ekledi:

"Aramıza hoş geldiniz, Sevgili Muharrem İnce Başkanım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı büyük siyasi operasyonun, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalar ile yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin. Tarihimizin en kritik kavşaklarından birinde Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’in güçlü daveti ile tekrar Baba Ocağına CHP’ye dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyorum. İç cephe tahkimi amasız, fakatsız ve pazarlık yapmadan ayrıştırmadan olur. Bunu ülke, millet ve saygı duyduğunuz kurumsal değerlere tutkulu şahsiyetinizle gösterdiniz. Ne mutlu ki hiç bir makam ve mevki beklemeksizin attığınız bu adımın bir ve birlikte müreffeh Türkiye mücadelemiz için heyecan verici olduğunu belirtmek isterim. Türkiyemiz için ulusal ve uluslararası çok zor mücadelemizin, güçlü, kararlı ve azimle yürütülmesi şarttır. Bu tarihi dönemde:

1. CHP, İÇ CEPHE TAHKİMİ amasız, fakatsız olmalıdır.

2. MUHALEFET, İÇ CEPHE TAHKİMİ milli menfaat ve prensiplere karşı, demokrasi ile hukuka aykırı ne varsa birlikte tepki vermek, karşı durmakla olmalıdır.

3. MİLLETİMİZ, DEVLETİMİZ adına İÇ CEPHE TAHKİMİ dışlanmadan, dışlamadan, bireysel ve siyasi menfaat gözetmeden, istikbal ile istiklalimiz için bir ve birlikte olmalıdır."