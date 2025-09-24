Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

Sabah saatlerinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi’ne açılan iptal davası gerekçesiyle kongrenin durdurulmasına karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir.”

YSK DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkemenin kararına rağmen kongre başladı. Bir saat sonra kongrenin durdurulması için heyet salona geldi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, konuyu görüşerek şu açıklamayı yaptı:

“Başlamış kongrenin durdurulması mümkün değildir.”

Böylece kongre süreci devam etti.

ÖZGÜR ÇELİK TEK ADAY OLARAK YARIŞTI

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Tek aday olarak yarışan Özgür Çelik, delegelerin desteğini alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.