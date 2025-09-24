Küçük Ebrar’ın ölümünde ihmaller zinciri: Bilirkişi raporu şok detayları ortaya koydu

İzmir’in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

20 Eylül’de Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında asansörden düşen üçlü koltuk, apartman bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

RAPORDA “KESER” DETAYI

Bilirkişi raporunda, üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformu kullanılmadığına dikkat çekildi. En çarpıcı bulgu ise, asansörün zemin kısmının “keser” adı verilen el aletiyle dengeye alınmaya çalışılması oldu.

Raporda ayrıca yük taşıma alanında insan bulunmaması için güvenlik önlemlerinin alınmadığı, çevre güvenliğinin sağlanmadığı ve bariyer kullanılmadığı vurgulandı.

Olay sonrası gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G., “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda da firma sahiplerinin ağır ihmalkarlıkla sorumlu oldukları kaydedildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: “M.G. ve E.G., taşıma işlemleri öncesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.”

