Özgür Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek

Çözüm süreci tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde ziyaret anlaşması öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Özgür Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek
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Özel'in, Demirtaş'ı ziyaretinin 21 Ekim'de gerçekleşmesi planlanıyor. CHP lideri Özgür Özel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yapacağı beş günlük ziyaret öncesi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yapılacağı bildirildi.

Özel'in, yaklaşık sekiz yıldır tutuklu olan Demirtaş'ı 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesi bekleniyor. Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan'ın aktardığı bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi bu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

CHP lideri Özel'in bu görüşmeyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gezisini önceden gerçekleştireceği belirtiliyor.

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