Özgür Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek

Özel'in, Demirtaş'ı ziyaretinin 21 Ekim'de gerçekleşmesi planlanıyor. CHP lideri Özgür Özel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yapacağı beş günlük ziyaret öncesi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yapılacağı bildirildi.

Özel'in, yaklaşık sekiz yıldır tutuklu olan Demirtaş'ı 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesi bekleniyor. Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan'ın aktardığı bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi bu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

CHP lideri Özel'in bu görüşmeyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gezisini önceden gerçekleştireceği belirtiliyor.