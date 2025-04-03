Özgür Özel: "Gençler istedi, destek verdik ama boykot bitti"

Özel, boykotun başarısız olduğu yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Tüketim boykotu gençlerin inisiyatifiyle gerçekleşti, biz de destek verdik. Ancak büyük panik yaratıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

"AB’ye tam üyelik çabalarımız boşa çıkarıldı"

Özel, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinerek, “Geçen hafta AB Parlamentosu’ndaydım. Türkiye’yi dışlamayın, Batı’dan uzaklaştırmayın dedim ama Türkiye’ye yönelik engellemeler devam ediyor” dedi.

Özel’den sert sözler: "Cunta başkanı" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanan Özel, “Muhatabım bir cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz” dedi.

Hedefinde Mehmet Şimşek de vardı

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de eleştirerek, “Bu kadar beceriksizlik, kötü niyet ve yeteneksizlik olmaz” ifadelerini kullandı.

6 Nisan’da yapılacak CHP Kurultayı’na da değinen Özel, "Kurultayımız tertemiz bir şekilde yapılacak ve güven tazeleyeceğiz" açıklamasında bulundu.