Prof. Dr. Gülümser Heper Vatan Partisi’nde: "Görev için geldim"

Akademisyen, Kardiyolog Prof. Dr. Gülümser Heper, Vatan Partisi'ne katıldı. "Görev için geldim" diyen Heper'e rozetini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek taktı.

Törende konuşan Heper, partinin emek ve irfan odaklı duruşuna vurgu yaptı:

“Anadolu’nun derin irfanına, emeğe ve emekçiye duyulan saygıya inanarak buradayım. Vatan Partisi’nde olmaktan gurur duyuyorum. Görev yapmak için geldim.”

Doğu Perinçek ise, Prof. Dr. Heper’in partide öncü görevler üstleneceğini belirterek şunları söyledi:

“Sayın Prof. Dr. Gülümser Heper, yüreğimizin sağlamlığı için çalışan bir kardiyolog olarak, partimizde örgütlü bir şekilde milletimize hizmet edecek. Ona rozet takmak bana kuvvet verdi, beni ateşlendirdi.”

Heper, Vatan Partisi’nin merkez bir konumda olduğunu ve bu anlayışla partiyi seçtiğini dile getirdi:

“Biz hiçbir zaman uçlarda olmadık, hep merkezde kaldık. Merkezdeki insanın emeğine ve düşüncesine saygı duyduk. Bu nedenle buradayım, Vatan Partisi’ndeyim.”

Doğu Perinçek, Heper’in partiye kattığı enerjinin, Vatan Partisi’nin milletine verdiği sözleri tutmada daha güçlü ve kararlı olmasını sağlayacağını ifade etti.