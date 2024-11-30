Soma madencilerinden çağrı: Yerli kömür milli servetimizdir!

İthal kömür, işsizlik demek, yerli üretime darbe demek, maden ocaklarının kapasına kilit demek...Manisa Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan işçiler Ulusal Kanal'a konuştu. Elleri yüzleri kömür karası olan işçiler, "ithal kömür demek Amerikancılık demek, ithale hayır, yerli kömüre evet" dedi.

Osman Bekar Osman Bekar
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Yeraltında çalıştılar, mesai bitince kan ter içinde Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştular. "İthal kömüre hayır" dediler. Türkiye ithal kömüre son 5 yılda 30 milyar dolar para harcadı. Madenci, ülkesinin milli servetine balta vuran ithal kömüre karşı çıkıyor.

Manisa muhabirimiz Osman Bekar Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madenciliğin şantiyesine gitti, yer altında ve üstünde işçilerle konuştu. Dünyanın en zor ve riskli işinde çalışan madenciler, yerli ve milli kaynakların özendirilmesi ve kullanılmasından yana...

Kömür sektöründe yaklaşık 50 bin işçi istihdam ediliyor. Aileleriyle birlikte bu rakam yaklaşık 250 bin kişiye çıkıyor. İthal kömür politikası yerli üretime darbe vuruyor.

İthal kömür Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı hale getirecek, ülkenin döviz açığını artıracak. Madenci huzur ve güven içinde çalışmak istiyor, ithal kömüre karşı ekmek kavgası vermek istemiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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