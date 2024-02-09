Samet Kunt'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tokat gibi yanıt! "Eşref Bitlis yaşasaydı..."

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından Eşref Bitlis'in oğlu Tarık Bitlis'e yanıt verdi. Kütahyalı, Tarık Bitlis'e karşı, "Baban Orgeneral Eşref Bitlis’i Kürt meselesindeki özgürlükçü görüşleri yüzünden bir kaza görüntülü tezgahla öldürten “sözde silah arkadaşlarına” ekranlardan haddini ben bildirdim, bunu da unutma. Eşref Paşa adam gibi adamdı… Yaşasaydı 28 Şubat askeri darbesine de karşı çıkardı.." ifadelerini kullandı. Tarık Bitlis, daha önce "Biraz haddinizi bilseniz" dediği Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Babamın fikirlerini düşündüklerini sizden mi öğreneceğim?" diyerek tepki gösterdi.

VATAN PARTİSİ ÖNCÜ GENÇLİK BAŞKANI SAMET KUNT'TAN KÜTAHYALI'YA TOKAT GİBİ CEVAP!

Tartışmaya dahil olan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eşref Bitlis hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. "Siz bırakalım Eşref Bitlis'i savunmayı, onu şehit edenleri kahraman yaptınız." diyen Kunt, şu ifadeleri kullandı:

Eşref Bitlis, Kürt Sorunu'nu çözmek ve PKK'nın kökünü kazımak istiyordu. Bu sebeple bölgesel işbirliğine önem verdi, Talabani ve Barzani ile bir araya geldi.

ABD'nin PKK'ya desteğini teşhir etti ve sınır ötesine harekatlar düzenledi.

Jitem'i dağıttı. Bir yandan PKK ve ABD ile mücadele ederken, diğer yandan da Kürt vatandaşlarımızı kazanmaya odaklandı. PKK ile mücadele adı altında Kürt kardeşlerimize eziyet edenlerden olmadı. Hatta onlarla mücadele etti. Bu açıdan Gaffar Okkan ile aynı mücadelenin parçasıydı.

Eşref Bitlis, Türkiye'yi bölmek isteyen ABD ve onun Türkiye'deki Gladyosu tarafından şehit edildi.

Türkiye'yi yöneten dönemin partileri (DYP, ANAP, CHP, DSP, SHP, MHP, Refah) Eşref Bitlis suikastine karşı sessiz kaldı. Türkiye'yi ''kaza'' yalanına inandırmaya çalıştılar.

28 Şubat, ABD'ye ve onun işbirlikçileri olan PKK ve FETÖ'ye karşıydı. Eşref Bitlis yaşasaydı emin olun İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi 28 Şubat'ın en güçlü paşalarından olurdu.

Eşref Bitlis yaşasaydı, Ergenekon'da hedef alınır cezaevine girerdi. Sizin gibilerin ''darbeci, işkenceci'' gibi iftiralarına maruz kalırdı. Nitekim ilk ortaya çıkarılan sözde ''Ergenekon'' şemalarında Eşref Bitlis hayatta olmamasına rağmen örgüt yöneticisi olarak hedef alınıyordu.

Siz bırakalım Eşref Bitlis'i savunmayı, onu şehit edenleri kahraman yaptınız. Ergenekon'da vatanseverleri cezaevine atanlarla Eşref Bitlis'i şehit edenler aynıydı. Faili de ABD ve onun Gladyosuydu

Siz ABD'nin ve Gladyosunun ''borozanı'' olarak yıllarca vatanseverlere iftira attınız. Eşref Bitlis'in katilleriyle birlikte yol yürüdünüz.

Sizi tanıyoruz, geçmişiniz bu ülkeye karşı yaptığınız ihanetlerle dolu. Ne vatanseverliği ne de Eşref Bitlis'i sizden öğrenecek değiliz.

Vatan Partisi ilk günden itibaren Eşref Bitlis suikastinin üzerine gitti. Suikasti ortaya çıkardı. Biz Eşref Bitlis ile silah arkadaşlığı yaptık. Liderlerimiz aynı Gladyo tarafından şehit edildi, yüzlerce yönetimiz cezaevine atıldı.

Sayın Tarık Bitlis de her daim babasının mücadelesine sahip çıktı. Kahraman bir babanın kahraman bir oğlu oldu.