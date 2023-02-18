Org. Eşref Bitlis neden öldürüldü? Suikastının 30. yıldönümü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis suikastının üzerinden tam 30 yıl geçti. Geleceğin Genelkurmay Başkanı olarak anılan Bitlis, ABD’nin Kürt devleti planına karşı bölgesel işbirliğini siyasetlerini hayata geçirilmesi için yoğun çaba harcıyordu.



Bitlis, Güneydoğu'da uygulanan şiddet ve göç politikasından rahatsızdı. Ana hatları "Bölge halkının kazanılması, Türkiye, İran ve Suriye bölgesel işbirliği ile Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması, Barzani güçlerinin Irak ile ortak hareket etmesi sağlanarak Çekiç Güç’ün bölgeye girişinin önlenmesi ve ABD destekli PKK’nın bölgeden çıkarılması” olan plan işliyordu.



Bu siyasetler 22 Mart 1992’de Orgeneral Eşref Bitlis imzasıyla Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a rapor edilmişti. Özal ise bu raporları ABD’li yetkililere vermişti. ABD jetleri 1992’de Irak’ın kuzeyinde Eşref Bitlis’in taşıyan Sikorsky helikopteri taciz etmiş, Bitlis ve ekibi ölümden dönmüştü.



Orgeneral Eşref Bitlis, özel harpçi ABD subaylarını karargahtan atmıştı. JUSSMAT Komutanı ve Çekiç Güç’teki subaylar Eşref Paşa’yı Washington’a iki kez şikayet etmişti.



1992’nin Ekim ayında Irak’ın Kuzeyine Türk Ordusunun yaptığı ilk kapsamlı harekat Orgeneral Bitlis komutasında yapıldı. Harekatın yapıldığı topraklar 1991’de Körfez saldırısından sonra ABD’nin denetimindeydi. Bitlis, Türk Ordusunun ABD hesabına Irak’ın kuzeyine girmesi planına da açıktan karşı çıkmıştı.



Tarih yaprakları 17 Şubat 1993’ü gösteriyordu. Ankara Yenimahalle Postane Merkezi’nin bahçesine bir uçak düştü. O özel uçak Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı'ndan 12.20'de kalktıktan 5 dakika sonra “arıza anonsu” yaptı ve kısa süre içinde yanarak yere çakıldı. Uçağın içinde Diyarbakır’a giden Orgeneral Eşref Bitlis vardı.



Ertesi günü gazeteler daha Bitlis’in cenazesi toprağa verilmeden “Sabotaj değil kaza” manşetiyle çıktı. Aydınlık Gazetesi tam 6 ay sonra “Sabotaj değil kaza” manşetlerine “Kaza değil, SUİKAST” manşetiyle yanıt verdi. Bitlis Dosyası açılmıştı.



Aydınlık peş peşe haberlerle “uçağın buzlanmaya bağlı olarak düşmediğini”, “Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in emri ile Bitlis’in otopsi raporunun yok edildiğini” kanıtlamıştı. Ve daha önemlisi Bitlis’in yakın çalışma arkadaşı bir general, “Eşref Bitlis’in ABD-PKK ilişkisini kanıtladığı için ABD tarafından öldürüldüğünü” açıklamıştı.



Eşref Bitlis’i taşıyan özel jetin motoruna müdahale edilmişti. İçeriden “güvenilir” biri yakıta yabancı bir madde koymuştu. Pilotun son anda “motor arızası” demesi de bunu güçlendirmişti. Suikastta şehit olan Pilot Yzb. Tuğrul Sezginler’in aile avukat Nusret Senem, “uçak kalkıştan sonra buzlandı ve yere çakıldı" yalanını yargılamalarda kanıtlarıyla çürüttü. Çünkü Orgeneral Eşref Bitlis’i taşıyan uçak eksi 60 derecelerde bile uçabiliyordu ve uçakta buzlanmaya karşı anında devreye giren sistem vardı.



Amerika Birleşik Devletleri, Kürt meselesinde bölgesel çözüm peşinde olan Orgeneral Eşref Bitlis’i suikastı ile şehit etti. Bitlis'in ölümüyle “bölgesel iş birliği planı”, rafa kaldırıldı. Org. İsmail Hakkı Karadayı'nın Genelkurmay Başkanlığı döneminde bu plan 1995 Mart'ında yapılan “Güneş Harekâtı” ile yeniden hayata geçirildi.



Harekâtı öğrenen CIA, 12 Mart günü İstanbul'da Alevi derneklerine Gladyo elemanlarını saldırtarak kışkırtma tezgahladı. Çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetti. Buna rağmen, Bitlis Planı uygulandı ve Irak yönetimi, Barzani ve Türkiye'nin ortak hareketiyle bölgedeki 'CIA Peşmergeleri' kovuldu. Irak, Türk sınırına kadar bölgeye hakim oldu.



Bu harekât Batı basınında "ABD'nin, Vietnam'dan sonraki en büyük yenilgisi" olarak değerlendirildi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek o dönem ‘Türkiye'nin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitliş, Amerika'ya direndiği için katledilmiştir!’ ‘ABD ile Türkiye arasında büyük bir mücadele başlamıştır”’ demişti.



İşte o mücadele Ergenekon-Balyoz tertipleriyle devam etti. Eşref Bitlis daha öldürülmeden önce adı Ergenekon tertibi şemasını lider kadrosu arasına yazılmıştı



Vatan Partisi önderliğinde Silivri duvarlarının yıkılmasından sonra Türkiye, ABD Gladyosu olan FETÖ’yü ezdi. ABD güdümünden çıkan Türk Ordusu Irak’ta ve Suriye’de ABD’nin PKK/PYD koridorunu dağıttı ve nihayi hedefe doğru ilerliyor.



