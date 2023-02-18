Davutoğlu'ndan akıl almaz açıklama
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında akıl almaz açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar." dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, depremin yaralarının sarıldığı günlerde kışkırtıcılık yaptı. Milletvekili yakını olanların yıkılan binalara ekipleri getirttiğini iddia etti.
Davutoğlu, çalışmalara katılan AFAD'ı da hedef aldı.