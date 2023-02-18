Davutoğlu'ndan akıl almaz açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında akıl almaz açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, depremin yaralarının sarıldığı günlerde kışkırtıcılık yaptı. Milletvekili yakını olanların yıkılan binalara ekipleri getirttiğini iddia etti.

Davutoğlu, çalışmalara katılan AFAD'ı da hedef aldı.

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