Davutoğlu'ndan akıl almaz açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, depremin yaralarının sarıldığı günlerde kışkırtıcılık yaptı. Milletvekili yakını olanların yıkılan binalara ekipleri getirttiğini iddia etti.



Davutoğlu, çalışmalara katılan AFAD'ı da hedef aldı.