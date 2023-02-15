Barış Demiralay: "Uzaktan eğitim alınan en doğru karardır"

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ve Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Karavit Ulusal Kanal’a konuk oldu. Demiralay ve Karavit depremzede vatandaşların ilk etapta öğrenci yurtlarına yerleştirilmesi kararını değerlendirdi.

Son Güncelleme:

10 ili vuran iki deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprezedelerin KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurmuştu. Tartışmalara yol açan o kararı Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay değerlendirdi.

Uzaktan eğitim bu felaket koşullarında alınmış en doğru karardır” diyen Demiralay, Uzaktan eğitimin depremzede öğrencileri mağdur etmemenin tek yolu olduğunu söyledi.

Öte yandan Demiralay, KYK'ların depremzedelerin barınma sorununu ilk aşama çözmenin en hızlı yolu olduğunu belirtti.

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Caner Karavit ise kararın öğrencilerin yararına olduğunu vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# öncü gençlik # uzaktan eğitim

Benzer Videolar

Kılıçdaroğlu "Devlet yok" kışkırtmasını sürdürdü Kılıçdaroğlu "Devlet yok" kışkırtmasını sürdürdü
"Devlet bize bakıyor, siz kimsiniz" "Devlet bize bakıyor, siz kimsiniz"
"Devleti olmayan halk ayak altında kalır" "Devleti olmayan halk ayak altında kalır"
Porselenler yerinden bile oynamadı Porselenler yerinden bile oynamadı
"Türkiye nereden bölündü?" "Türkiye nereden bölündü?"
"Savaşta habercilik" "Savaşta habercilik"
Deniz Baykal: Siyasette geçen 55 yıl Deniz Baykal: Siyasette geçen 55 yıl
MHP Grup Toplantısı - 14 Şubat 2023 - Devlet Bahçeli'nin konuşması (TAMAMI) MHP Grup Toplantısı - 14 Şubat 2023 - Devlet Bahçeli'nin konuşması (TAMAMI)
Bahçeli Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e tepki gösterdi Bahçeli Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e tepki gösterdi
Altılı Masa 5. kolda ısrarcı Altılı Masa 5. kolda ısrarcı
HDP'den devlet düşmanlığı HDP'den devlet düşmanlığı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den KYK itirazı Kılıçdaroğlu ve Akşener'den KYK itirazı
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu