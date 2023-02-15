Barış Demiralay: "Uzaktan eğitim alınan en doğru karardır"

10 ili vuran iki deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprezedelerin KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurmuştu. Tartışmalara yol açan o kararı Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay değerlendirdi.



“Uzaktan eğitim bu felaket koşullarında alınmış en doğru karardır” diyen Demiralay, Uzaktan eğitimin depremzede öğrencileri mağdur etmemenin tek yolu olduğunu söyledi.



Öte yandan Demiralay, KYK'ların depremzedelerin barınma sorununu ilk aşama çözmenin en hızlı yolu olduğunu belirtti.



Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Caner Karavit ise kararın öğrencilerin yararına olduğunu vurguladı.